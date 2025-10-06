Карагандинский теннисист Алан Курмангалиев вновь доказал, что достоин места среди сильнейших молодых спортсменов планеты, передает BAQ.KZ.

Он завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире China Youth Smash в Пекине, собравшем мастеров малой ракетки не старше 19 лет — призёров мировых и азиатских первенств.

Алан уверенно прошёл через серьёзную конкуренцию, одержав победы над сильными соперниками из Сингапура, Кореи и Китая. Особенное внимание вызвал его четвертьфинальный матч, где со счётом 4:3 он вырвал победу у действующего чемпиона мира Ли Хечена. В полуфинале Курмангалиев сражался с ещё одним звёздным китайским игроком — двукратным чемпионом мира Веном Руибо. Несмотря на напряжённую борьбу, карагандинец завершил турнир с бронзовой медалью, что стало громким успехом на международной арене.

Эксперты и болельщики высоко оценили игру Алана, отметив его техническое мастерство, выдержку и боевой дух. Спортсмен продолжает выступать под руководством своего бессменного наставника Эльмиры Алиевой, которая сопровождает его карьеру с юных лет.

Впереди у Алана и его товарищей новый вызов — участие в 28-м чемпионате Азии, который пройдёт с 11 по 15 октября в индийском городе Бхубанешвар. Казахстанскую сборную на турнире представят четверо теннисистов из Караганды, включая Алана Курмангалиева, Зауреш Акашеву, Жанерке Кошкумбаеву и Альбину Жаксылыкову.