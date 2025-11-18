  • 18 Ноября, 22:45

Алар Карис: "Казахстан и Эстонию объединяют глубокие культурные и гуманитарные связи"

В Национальном музее Республики Казахстан открыли выставку "Тайна вязаной перчатки".

Фото: Akorda.kz

Президент Эстонской Республики Алар Карис во время торжественного вечера в "Астана Опера" отметил важные исторические, культурные и гуманитарные связи, объединяющие Казахстан и Эстонию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития культурного сотрудничества, сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между народами, передаёт BAQ.KZ.

"Значительная часть моего визита была посвящена культуре. У нас в стране 2025 год официально объявлен Годом эстонской книги, поскольку исполняется 500 лет с момента выхода первой книги на эстонском языке. Наш язык — основа нашего государства, науки, культуры и образования. Я был рад открыть выставку, посвящённую этой дате, а также уголок эстонской литературы в Национальной академической библиотеке. Это прекрасная возможность для казахстанских читателей узнать больше об Эстонии и нашем языке", — сказал Президент Эстонии Алар Карис.

Также он отметил продолжение культурного обмена и рассказал об ещё одной выставке, представленной в Астане.

"Мы открыли выставку "Тайна вязаной перчатки" в Национальном музее Республики Казахстан. Эта экспозиция показывает, как обычный предмет одежды может быть элементом национальной идентичности, а также средством сохранения и популяризации традиций узоров и народных ремёсел. Я уверен, что эти выставки помогут народу Казахстана глубже познакомиться с эстонской культурой и лучше понять связи между нашими странами. В будущем мы надеемся продолжать культурный обмен в области музыки, литературы, кино и традиций", - подчеркнул он.

