Президент Эстонской Республики Алар Карис во время торжественного вечера в "Астана Опера" отметил важные исторические, культурные и гуманитарные связи, объединяющие Казахстан и Эстонию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития культурного сотрудничества, сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между народами, передаёт BAQ.KZ.

"Значительная часть моего визита была посвящена культуре. У нас в стране 2025 год официально объявлен Годом эстонской книги, поскольку исполняется 500 лет с момента выхода первой книги на эстонском языке. Наш язык — основа нашего государства, науки, культуры и образования. Я был рад открыть выставку, посвящённую этой дате, а также уголок эстонской литературы в Национальной академической библиотеке. Это прекрасная возможность для казахстанских читателей узнать больше об Эстонии и нашем языке", — сказал Президент Эстонии Алар Карис.

Также он отметил продолжение культурного обмена и рассказал об ещё одной выставке, представленной в Астане.