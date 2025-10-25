Авиакомпания Alaska Airlines временно остановила выполнение всех рейсов после масштабного сбоя в работе своих информационных систем. Инцидент затронул как собственные рейсы перевозчика, так и полеты дочерней компании Horizon Air, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Alaska Airlines, сбой произошёл 23 октября около 15:30 по тихоокеанскому времени в основном центре обработки данных. В результате авиакомпании пришлось временно приостановить все полёты. Работа систем была полностью восстановлена к 23:30 того же дня, после чего рейсы начали постепенно возобновляться.

За время сбоя авиакомпании отменили более 360 рейсов, а также сообщили о возможных изменениях в расписании из-за необходимости перераспределения самолетов и экипажей.

В Alaska Airlines подчеркнули, что инцидент не связан с кибератакой, и ведётся внутреннее расследование причин технического сбоя. Пассажирам рекомендовано проверять актуальный статус рейсов перед вылетом.

Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и сообщила о введении гибких правил изменения и возврата билетов для тех, чьи планы были нарушены.