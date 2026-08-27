Alatau City привлек $6,9 млрд инвестиций и создаст 55 тысяч рабочих мест

Инвестиционный пул Alatau City увеличен до 67 проектов на общую сумму около $6,9 млрд. Их реализация позволит создать порядка 55 тысяч рабочих мест, сообщили по итогам заседания Совета города под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. В активной фазе находятся проекты PepsiCo и Sunny Paper. Также началась реализация крупных производственных и логистических проектов Mars Petcare KZ, Griffin Logopark, «ДанаФлекс» и G-Trans Service. Ведётся подготовка к строительству Iconic Complex и реализация проекта KIND K-Smart Town.

Отдельно прорабатываются новые проекты в сфере зелёной энергетики, логистики, цифровой инфраструктуры и высокотехнологичного производства. Среди потенциальных партнёров — KAIST, CIMC, Sinomach, Lotte Hotels & Resorts, Doosan Enerbility и Hyundai Motor Company. В Alatau Crypto City совместно с Национальным банком подготовлена концепция Tokenization by Default. Интерес к участию в проектах токенизации подтвердили 43 международные и казахстанские компании. До конца 2026 года планируется запустить проекты общим объёмом до $10 млн.

Параллельно в городе реализуют 26 инфраструктурных проектов. Предусмотрены реконструкция подстанции Кокпа-1, развитие систем водоснабжения и водоотведения, средний ремонт 61,2 км дорог и строительство ещё 15 км новых автодорог. До конца года планируется принять пакет документов по развитию бизнеса и цифровым активам. Также разрабатываются мастер-план Alatau City до 2040 года и долгосрочный план развития до 2055 года. Премьер-министр поручил обеспечить практическую реализацию проектов и соблюдение установленных сроков по ключевым направлениям развития города.