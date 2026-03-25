В Казахстане начинается новый этап реформирования административно-территориального устройства, который отражает стремление государства адаптировать систему управления к современным экономическим и демографическим вызовам. В центре внимания – усиление роли крупных городов, перераспределение управленческих полномочий и создание новых точек роста. Одними из ключевых решений в этом направлении стали закрепление особого статуса столицы и формирование города Алатау как территории с особыми условиями развития. О том, какие задачи решают эти инициативы и какие эффекты они могут принести, рассказал корреспонденту BAQ.KZ политолог Елдос Жумагулов.

По его оценке, данные изменения необходимо рассматривать шире, чем просто административную реформу. Речь, по его словам, идет о системной попытке адаптировать модель управления под новые экономические и демографические условия.

«В контексте реализации положений новой Конституции Казахстан последовательно переходит к обновлению административно-территориального устройства. Это включает закрепление особого статуса столицы и формирование нового города Алатау, что логично вписывается в общий курс на модернизацию системы государственного управления. Фактически речь идет о поиске более гибких моделей развития территорий, способных учитывать различия в темпах роста и структуре экономики регионов. Такой подход отражает стремление государства повысить управляемость и эффективность принимаемых решений», – отмечает эксперт.

Предполагается, что расширенные полномочия столицы позволят эффективнее решать вопросы, связанные с урбанистикой, транспортной инфраструктурой и миграцией. Быстрое развитие мегаполиса требует иных управленческих подходов, чем в классической региональной модели, и новые механизмы должны обеспечить более оперативное принятие решений.

Говоря о создании города Алатау, эксперт обращает внимание на его стратегическую роль в экономике. Он подчеркивает, что подобные проекты традиционно рассматриваются как точки роста и площадки для внедрения новых управленческих решений.

«Создание Алатау с элементами специального правового режима ориентировано на формирование новой точки экономического роста и приток инвестиций. Предполагается, что здесь будут апробированы современные управленческие и технологические решения, которые в дальнейшем могут быть масштабированы на другие регионы. Вместе с тем подобные преобразования требуют взвешенной оценки с точки зрения их долгосрочных эффектов. С одной стороны, они открывают возможности для диверсификации экономики, с другой — сохраняются риски усиления территориальных диспропорций», – считает Елдос Жумагулов.

В экспертной среде также поднимается вопрос о балансе между расширением полномочий отдельных территорий и сохранением принципов равномерного развития. Предоставление специальных условий отдельным городам может усиливать их конкурентные преимущества, что требует дополнительного внимания к региональной политике.

Не менее значимым остается и общественное восприятие реформ. Несмотря на то, что изменения не предполагают политической автономии территорий, при недостаточно сбалансированной реализации возможно формирование ощущения неравенства условий.

В этой связи ключевыми факторами становятся сохранение единого правового пространства, равный доступ к базовым государственным услугам и последовательная политика выравнивания регионального развития.