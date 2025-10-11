Город Алатау завершил второй год в статусе города областного значения. Этот год стал годом первых ощутимых изменений: ремонтируются дороги, тянутся газопроводы, строятся школы и объекты соцсферы. Но жители всё ещё ждут от властей большего - стабильного электричества, парковых зон, удобного транспорта и более мощных коммунальных систем. Корреспондент Baq.kz разбирался, что было сделано властями в новом городе, и чего ждут жители.

Алатау - город областного значения Алматинской области. В его составе 12 населённых пунктов: Заречное, Арна, Жетыген, Енбек, Жанаарна, Күйган, Жанадаур, Жанаталап, Ынтымак, Коянкус, Даулет и Кайрат. С центром пока не определились, но, по словам жителей, центром нового города, возможно, будет Жетыген. Площадь Алатау около 88 000 гектаров. Население здесь растёт ежегодно за счёт агломерации, перераспределения и строительства новых домов и сейчас составляет 53–56 тысяч человек.

Недостроенный грузовой мост при въезде, Фото Венера Касумова.

Генеральный план развития утверждён до 2050 года, первая очередь рассчитана до 2030-го. В проекте заложено создание четырёх тематических районов - Gate, Golden, Growing, Green - с промышленными зонами, школами, больницами, транспортной сетью и зелёными кластерами.

Главаная улица города, Фото Венера Касумова.

Но сегодня Алатау только начинает раскрывать свой потенциал. За два последних года здесь появились новые дороги и освещение, проложены газопроводы, строятся школы и поликлиники, начата работа над Домом культуры и спортивными комплексами, растут инвестиции и открываются рабочие места. Работы ведутся, но жители по-прежнему сталкиваются со старыми проблемами: старые коммуникации не выдерживают растущей нагрузки, остаются перебои с электричеством и водой, часть улиц и тротуаров нуждается в асфальтировании и ливнёвках, не хватает автобусов, парков и общественных зон отдыха. Цены на аренду жилья продолжают расти, а на многие социальные объекты пока только разрабатывается проектно-сметная документация.

Инфраструктура и транспорт

По слова жителей села Жетыген, здесь местами плохие разбитые дороги, нет тротуаров даже на основных улицах.

"По улице Шамши Калдаякова - бывшей Южной - нет ни асфальтированной дороги, ни освещения. Получается, дороги сделали только возле садика - с одной и с другой стороны, а где мы живём одни ямы. Очень плохие улицы. Такая же история на улице Лесной", - рассказывает жительница Жетыгена Екатерина.

Жители, переехавшие из города Алматы в Алатау недавно, сразу ощущают контрасты.

"Центр благоустраивается, а на окраинах остаются те же проблемы. Отсутствие дорог и уличного освещения делает жизнь на периферии небезопасной и неудобной. Я переехала в Жетыген в мае этого года. У нас в центре всё нормально обустроено, а с нашей стороны - полная разруха. По улице Толе би нет дорог и фонарей", - рассказывает Надежда.

Фото Венера Касумова.

В пресс-службе акимата говорят, что ремонт и строительство дорог ведется активно. В 2024 году провели ремонт 45 улиц общей протяжённостью 24 км, в этом году заасфальтировали больше 10 км дорог на 20 улицах. Продолжаются работы по освещению, но для жителей важен не только километраж, но и комфорт.

"Про удобство сказать сложно, потому что пока что только наклеили камеры, разметки нарисовали, и патрульки добавились - их стало очень много. Дороги стелят, не скажу, что много, но асфальт уже во многих местах постелили. Работы идут и ещё будут в этом году", - рассказывает жительница Жетыгена и блогер Мария Ткаченко.

Как отмечают в городском акимате, дороги еще проектируются в районах Growing district (автодорога протяжённостью 10,3 км и путепровод 400 м) и Gate district (автодорога с инженерными сетями от улицы Аль-Фараби до БАКАДа, протяжённость 1,6 км). Также разрабатывается проектно-сметная документация на проведение среднего ремонта 102 улиц.

Фото Венера Касумова.

Транспортная связность - основа для нормального ритма жизни. Пока жители сталкиваются с нехваткой маршрутов и переполненными автобусами.

"Автобусы у нас ходят, но люди жалуются, что они набитые - хотя это проблема и в Алматы. Один маршрут тупиковый на Жетыген, есть маршруты до Октября, до Нуры, до Фрунзе - автобусы ездят регулярно, но, конечно, хотелось бы больше маршрутов", - рассказывает блогер пожелания жителей Жетыгена.

Власти ведут работу и в этом направлении – социально-значимыми будут два маршрута - маршрут № 1 от микрорайона Куйган до жилого комплекса Gate City и маршрут № 2 от микрорайона Жанаталап до посёлка Коктерек.

Уже определили перевозчика и заключили договор на обслуживание, как получат бюджет, маршруты запустят. Дополнительно проводится анализ транспортной нагрузки и перспектив роста населения, дальше планируется оптимизация маршрутной сети и выбор подходящих видов транспорта.

Улицы города в ямах, Фото Венера Касумова.

Газ, вода и электричество

Когда жители размышляют, что нужно в первую очередь, они сходятся в том, что без стабильных коммуникаций и мощностей город не сможет развиваться. Поэтому подключение к инженерным сетям остаётся чувствительной темой: новые микрорайоны растут быстрее, чем развивается коммунальная инфраструктура.

"Нужно улучшать качество коммунальных услуг: всё устаревшее, бюджета не хватает на полное восстановление. Нужны новые станции, чтобы энергии хватало на все дома. Улицы начали асфальтировать - это важно, но приоритет всё же коммуникации", - говорит Мария Ткаченко.

Жители по-прежнему сталкиваются с базовыми проблемами - плохим освещением, слабым медицинским обслуживанием и некачественной водой. По словам жительницы Жетыгена Екатерины, острая тема для жителей по-прежнему - вода. Многие здесь не могут пользоваться чистой питьевой водой из-под крана.

"Вода у нас отвратительная. Мы привозим воду с Дмитриевки - с родника. И многие так делают. Хотя у нас стоят фильтры, вода всё равно невкусная и солёная. Если чайник нагреть, много накипи. Поэтому воду для чая мы всегда привозим", - рассказывает жительница.

Семья Нурдаулета Атагельдиева использует очищенную через фильтр воду, которая течет в кране.

"Некоторые жители привозят себе воду из Жаналыка, а у нас да, вода соленая", - рассказывает пенсионер.

По словам Марии Ткаченко, половина микрорайона Жетыген стоит на солончаке, поэтому где-то качество воды хорошее, где-то люди вынуждены привозить воду или ставить фильтры.

Газопроводы в городе проложены по большей части посёлков, идёт поэтапное подключение улиц. Газ есть в микрорайонах Жетыген, Заречное, Арна, Ынтымак, Коянкус, Жанадаур и Жанаталап - это 40,1 % территории. Но к газу подключено меньше половины частных домов - из 8 548 частных домов к газу подключено 3 432, остальные 5 116 используют твёрдое топливо. Газоснабжением в новом городе занимаются три организации: ТОО "Qazaqgazaimaq", ТОО "Natgaz" и ТОО "ГСКР".

Некоторые жители Алатау не могут позволить себе подключение к газу из-за высокой стоимости, другие живут на улицах, где по вечерам царит темнота.

"По нашей улице года два назад появился асфальт, провели газ. Но подключиться смогли не все - слишком дорого. Это около миллиона тенге, не каждый может позволить. По нашей улице до сих пор нет света. Старикам, студентам, школьникам тяжело возвращаться вечером домой, особенно зимой, когда темнеет рано. Уличное освещение нам очень нужно", - рассказывает Нурдаулет Атагельдиев.

Фото Венера Касумова.

Электрические сети модернизируются, что вызывает временные отключения, но жители понимают – это для блага.

"Газопроводные трубы практически по всему посёлку протянули, но на моей улице не хватает трёх домов, готовых к подключению. Поэтому именно по нашей стороне газ пока не провели. Что касается электричества - перебои есть. Когда нет света, не работают водонасосные башни, и воды тоже нет. Свет часто отключают, потому что меняют линии - проводка устарела. Давление тоже страдает: посёлок растёт, а коммуникации старые. Но акимат работает, многое упирается в бюджет", - рассказывает Мария Ткаченко.

Власти планируют газифицировать еще микрорайон Даулет, на это выделено 1,9 миллиардов тенге, уже идут строительно-монтажные работы, также здесь ведётся проектирование канализационных сетей с установкой дополнительных КНС и прорабатывается вопрос выделения земельных участков. В микрорайоне Куйган предусмотрено 1,3 миллиарда тенге на газификацию.

В микрорайонах Жетыген, Жаңадаур и Жанаталап разрабатываются проекты по реконструкции водоснабжения, бурению новых скважин и прокладке сетей. Реконструировать электросети - построить трансформационные подстанции и установить освещение - планируют в микрорайонах Ынтымак, Заречный, Жанаарна, Коянқус и Жетыген.

Рост тарифов на коммунальные услуги - болезненная тема, но жители признают, что это общенациональная тенденция.

Школы и детские сады

В Алатау строятся новые объекты, но нагрузка остаётся высокой. В прошлом году построили новую школу на 600 мест в микрорайоне Енбек. Сейчас продолжается строительство школы на 900 мест в микрорайоне Коянкус, завершение его планируется уже в этом месяце. Также в этом районе власти обещают построить новый жилой комплекс.

"В Жетыгене работают три школы, плюс в Енбеке построили новую большую - я там была, всё новое и оборудованное по современным стандартам. Конечно, ещё одна школа в Жетыгене не помешала бы. С детсадами проще: один государственный, но частных очень много, в основном в рамках ГЧП. Строятся новые, и это радует", - рассказывает Мария Ткаченко.

Горожане внимательно следят за заявлениями акимата. Их ожидания велики - от Домов культуры до больниц.

"Инфраструктуру обещают очень богатой. И Дом культуры, и больницу, и школу тоже где-то закладывали ещё одну. У акимата планы очень большие, но все упирается в бюджет", - говорит Мария Ткаченко.

Акимат обещает построить и новые поликлиники: на 250 посещений в смену в Жетыгене и Коянкусе, и еще одну в Жанадауре.

Жительница Жетыгена Екатерина отмечает, что социальная инфраструктура хоть и развивается, но проблем хватает, особенно в сфере медицины и доступности услуг для семей с особыми детьми.

"У меня ребёнок-инвалид, я получаю пособия от государства. От акимата приходят соцработники - всё как положено. Но в больницу приходится обращаться часто, получать медикаменты, которых часто не хватает. Еще у нас не хватает медицинских сотрудников. Те, что есть, относятся с безразличием, особенно к ребёнку-инвалиду. А инвалидом он стал по вине врачей в Илийской ЦРБ - там нам сразу не определили менингит, и пошли осложнения. Мы почти не ходим в нашу больницу - ездим в платные, в Алматы", - рассказывает Екатерина.

В Жетыгене обещают построить Дом культуры на 280 мест, новые спортивные комплексы появятся в этом микрорайоне, а также в Коянкусе и Заречном.

Экология и безопасность

В прошлом году в городе властями было выявлено 25 несанкционированных свалок, 21 из них ликвидировали, вывезли 1 400 тонн мусора. В этом году выявлено и ликвидировано ещё 7 свалок. Не смотря на крупный пожар на одной из свалок в сентябре, работы по улучшению экологии в городе продолжаются.

Камеры и патрульные - важный шаг к безопасности, но запрос горожан на парки, площадки и общественные пространства остаётся.

Сергек в центре: Фото Венера Касумова.

Для обеспечения общественной безопасности в городе установили более 300 камер видеонаблюдения и 24 камеры системы "Сергек", интегрированные с базами МВД. Еще восемь камер планируется установить в местах размещения мусорных контейнеров.

Вид на обочине, Фото Венера Касумова.

Экономика и рабочие места

Для молодого города важно, чтобы работа была "в шаговой доступности". По данным акимата, на сегодняшний день создано 617 рабочих мест: 301 - постоянные, 316 – временные, в этом году запланировано создание еще 1 977 рабочих мест, из них 1 486 - постоянные (75,2 %), 491 - временные (24,8 %).

В Алатау постепенно формируется малый производственный бизнес.

В рамках СЭЗ "Alatau" на 2025–2026 годы заявлено 15 инвестпроектов на сотни миллиардов тенге с созданием тысяч рабочих мест. Развиваются логистические и производственные кластеры, растёт малый бизнес - от мебельных цехов до переработки отходов. Компании планируют деятельность в сферах индустриально-логистических услуг, пищевой промышленности, производства стройматериалов. Сроки реализации большинства из проектов запланированы на 2026–2028 годы.

Фото Венера Касумова.

В 2024 году объём инвестиций в основной капитал составил 37,1 миллиард тенге. На жилищное строительство потратили 16,7 миллиардов тенге, на СМР нежилых зданий - 9,7 миллардов, СМР сооружений - 3,6 миллиардов. 1,5 миллиарда направили на развитие сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4 миллиарда – на производство продуктов питания, в обрабатывающую промышленность инвестировали 6,1 миллиард тенге.

По данным акимата, СЭЗ "Алатау" охватывает всю территорию города, здесь действует специальный правовой режим с налоговыми и таможенными преференциями, подведением инфраструктуры до границ участков и упрощённым порядком привлечения иностранной рабочей силы.

"В соответствии с Законом РК "О специальных экономических и индустриальных зонах" на территории СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий ряд преференций для её участников, включая: освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, НДС на импорт; освобождение от таможенных пошлин при импорте; упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы; подведение инфраструктуры до границ земельного участка", - омечают в акимате города.

Рынок жилья и аренда

После присвоения статуса города спрос на жильё резко вырос - вместе с ценами на аренду и покупку.

"Сейчас однокомнатные квартиры сдают примерно по 120 тысяч тенге, трёхкомнатные с евроремонтом - по 250 тысяч. Есть домики, которые сдают по 70–80 тысяч тенге, но условия там не самые лучшие", - рассказывает жительница Мария Ткаченко.

В целом, тенденция такова, что жилье разбирают практически за любую стоимость. Но продажа - другая история: дома стоят на продаже долго, люди понимают, что реально цена не выросла.

Алатау и национальная криптоповестка

Развитие Алатау совпало с крупной цифровой реформой на уровне страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Фонд цифровых активов для накопления стратегического крипторезерва.

Алатау всё чаще упоминается как площадка для пилотных цифровых решений - здесь планируется запустить "крипто-город" со специальным статусом и прямым подчинением Правительству, где некоторые услуги и расчёты смогут проводиться с использованием криптовалюты.

Но пока до развитого крипто-города далеко – здесь даже нет постоянного интернета.

"Ко мне неоднократно поступали жалобы от жителей по поводу интернета. Сейчас на улице Тлендиева его элементарно нет. Нельзя подключить, нет оптоволокна. Подключением занимается компания Freedom Telecom - они монополисты по интернету в городе Алатау. Забрали себе весь бизнес: подключили магазины на центральной улице Жетыгена, им так выгодно, потому что подключение для юрлиц стоит 12 000 тенге в месяц, для физлиц меньше - всего 4 000 тенге. Само подключение обходится около 30 000 тенге. Некоторые дома подключили, а частные дома в глубине улиц не стали - сказали ждать. И люди ждут уже больше восьми месяцев. Вот и цифровизация в Казахстане", - рассказывает блогер Константин Опря.

Алатау - город, который ещё формируется. С одной стороны - новые дороги, школы, камеры, освещение, инвестиции и рабочие места; с другой - старые коммуникации, перебои с водой и электричеством, рост арендных ставок и запрос на парки и общественные пространства. Жители верят в планы акимата, но ждут реального, ощутимого результата и равномерного развития всех микрорайонов. Теперь у города есть не только голос жителей, но и официальные данные властей с конкретными цифрами и сроками. Время покажет, насколько быстро Алатау сможет приблизиться к своему амбициозному генеральному плану - стать современным, комфортным и привлекательным городом для жизни и работы.

Видео: Венера Касумова.