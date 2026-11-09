Алатау определил стратегию развития на ближайшие 30 лет

В Казахстане продолжается формирование долгосрочной стратегии развития города Алатау. На заседании Совета города под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены ключевые вопросы градостроительного планирования, создания специального правового режима и совершенствования системы городского управления.

В Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Алатау как города ускоренного развития, который должен стать благоприятной площадкой для инвестиций, предпринимательства и внедрения современных технологий.

Одним из центральных вопросов заседания стал проект Долгосрочного плана развития Алатау на ближайшие 30 лет. Документ предусматривает формирование современного, устойчивого и инвестиционно привлекательного города с развитой инфраструктурой, комфортными условиями для жизни и благоприятной деловой средой.

План разработан совместно с международными консультантами компании Arup. В его основу легли комплексный анализ территории, оценка экономического и демографического потенциала, а также проработка пространственной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры.

При подготовке документа особое внимание уделено сбалансированному развитию городской территории. Предусмотрено согласование экономических и инфраструктурных потребностей с прогнозируемым ростом населения и занятости, учёт экологических ограничений, развитие транспортной доступности и интеграция перспективных инвестиционных проектов.

Отдельный блок повестки был посвящён формированию нормативно-правовой основы специального режима Алатау. Совету представлены два проекта Регуляторных положений, определяющих правила регулирования и ведения предпринимательской деятельности в городе.

Первый документ устанавливает единые требования к разработке, принятию и применению нормативных правовых актов. Он предусматривает проведение правовой экспертизы, публичное обсуждение и публикацию документов на казахском, русском и английском языках.

Второй проект регулирует деятельность юридических лиц — резидентов Алатау в рамках специального правового режима. Его реализация направлена на повышение правовой определённости, прозрачности регулирования и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

Также рассмотрен вопрос формирования Регуляторной комиссии — коллегиального органа администрации города, который будет участвовать в разработке и совершенствовании нормативной системы Алатау. На заседании представлены кандидатуры независимых экспертов с международным опытом в сферах права, инвестиций, финансового регулирования, цифровых активов и градостроительства.

Кроме того, участники обсудили организацию работы специализированных подразделений администрации города. Их деятельность будет охватывать управление земельными ресурсами, градостроительное планирование, сопровождение строительных проектов, развитие цифровых активов, а также предоставление государственных и других услуг населению и бизнесу по принципу «одного окна».

Реализация рассмотренных инициатив призвана сформировать институциональную и правовую основу развития Алатау, повысить эффективность городского управления, обеспечить предсказуемые условия для инвесторов и создать возможности для реализации долгосрочных проектов.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам соблюдать установленные сроки, ускорить формирование нормативно-правовой базы и обеспечить последовательное выполнение стратегических задач по развитию города Алатау.