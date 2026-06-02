Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития города Алатау заявил, что отечественный бизнес должен стать одним из главных участников реализации проекта, а сам город – новой площадкой для инвестиций, финансовых технологий и цифровых активов.

По словам Главы государства, сегодня уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов общей стоимостью около 2 трлн тенге. Ожидается, что их реализация позволит создать свыше 50 тысяч рабочих мест.

"В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли. Особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем", – подчеркнул Президент.

Государство должно создать базовую инфраструктуру

Токаев отметил, что мировой опыт показывает эффективность модели, при которой государство выступает первым инвестором и берет на себя создание базовой инфраструктуры.

В качестве примеров он привел Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай и Сингапур, где именно государственные вложения стали отправной точкой для притока частного капитала.

По мнению Президента, попытка переложить расходы по строительству базовой инфраструктуры на бизнес может снизить инвестиционную привлекательность проектов и замедлить развитие города.

"Правительству поручается обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города на начальном этапе. Другого пути нет", – заявил Глава государства.

Он также допустил возможность предоставления Алатау дополнительных лимитов и права на государственные заимствования до формирования устойчивой доходной базы.

Алатау станет первым криптогородом региона

Отдельное внимание на совещании было уделено развитию цифровой экономики и финансовых технологий.

По словам Президента, Алатау должен стать стратегической площадкой для ускоренного развития цифровых активов и новой финансовой архитектуры страны.

"В этом плане решающее значение отводится Алатау как первому крипто-городу в нашей части мира", – отметил Токаев.

Глава государства поручил устранить избыточные барьеры для развития отрасли, закрепить правовой статус цифровых активов и обеспечить конкурентоспособные условия для участников рынка.

В частности, Президент предложил рассмотреть возможность введения нулевой ставки на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции Алатау.

Ставка на цифровой тенге и токенизацию экономики

Еще одним перспективным направлением Президент назвал развитие токенизации реального сектора экономики.

Речь идет о переводе в цифровой формат недвижимости, инфраструктурных объектов и сырьевых активов. По мнению Токаева, это позволит создать новый рынок финансовых инструментов и привлечь дополнительные инвестиции.

Особую роль в этой системе должен сыграть цифровой тенге.

"То есть речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны", – заявил Президент.

По итогам совещания Глава государства поручил ускорить работу по формированию нормативной базы и созданию условий для привлечения инвестиций, развития финтех-индустрии и цифровой экономики в Алатау.