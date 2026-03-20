В городе Алатау учреждения образования и здравоохранения будут работать в соответствии с законодательством Казахстана, однако при этом допускается внедрение международных стандартов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат парламента, передает BAQ.KZ.

По его словам, базовые требования к качеству образования и медицины останутся обязательными для всех организаций.

«В Алатау образовательные и медицинские учреждения - школы, университеты, больницы и поликлиники - продолжат работать в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Государственные стандарты в сфере образования и здравоохранения являются обязательными, и их уровень не может быть снижен», – отметил Бозумбаев.

Вместе с тем власти готовы допустить иностранных инвесторов и внедрение международных практик.

«Если частный инвестор захочет открыть школу, филиал международного университета или построить клинику с участием, например, специалистов из США или Южной Кореи, мы будем разрешать строительство и работу таких объектов по международным стандартам. Однако при этом они не должны быть ниже казахстанских требований. Мы рассматриваем Алатау как пилотную зону, где можно будет апробировать новые стандарты и подходы. Если эта модель покажет эффективность, в дальнейшем её можно будет масштабировать на другие регионы страны», – подчеркнул он.

Также в городе планируется упростить привлечение иностранных специалистов.