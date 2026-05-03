Две золотые медали завоевали юниоры на Кубке Азии по триатлону
В общей сложности казахстанцы пополнили копилку страны четырьмя медалями.
Сегодня 2026, 08:34
Фото: Olympic.kz
В Субик-Бей прошёл Кубок Азии по триатлону среди взрослых и юниоров, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Сборная Казахстана успешно выступила и завоевала в общей сложности четыре медали.
Среди юниоров золотые награды выиграли Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет. Калерия Шнейдер финишировала второй и стала серебряным призёром.
В соревнованиях среди взрослых серебро завоевал казахстанский спортсмен Дарын Конысбаев.
