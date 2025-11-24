Албания может войти в ЕС к 2030 году
Албания приступила к последнему этапу переговоров с ЕС.
Албания демонстрирует рекордные темпы интеграции в Евросоюз. На прошлой неделе страна начала переговоры по последнему блоку тем для вступления, завершив предыдущие этапы всего за один год. Премьер Эди Рама назвал этот результат "рекордным достижением" и заявил, что страна сможет войти в ЕС к 2030 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.
"Еще вчера такое казалось невозможным", - подчеркнул Рама, отметив, что переговоры по вступлению завершатся в 2027 году, а через три года Албания станет полноправным членом союза.
Комиссар по расширению ЕС Марта Кос поддержала слова премьера, подчеркнув, что успех Албании — результат проведения важных реформ. В конце недели в Тиране прошёл саммит ЕС—Балканы, посвящённый реализации Плана роста, предусматривающего выделение региону €6 млрд для ускорения евроинтеграции.
