Албания демонстрирует рекордные темпы интеграции в Евросоюз. На прошлой неделе страна начала переговоры по последнему блоку тем для вступления, завершив предыдущие этапы всего за один год. Премьер Эди Рама назвал этот результат "рекордным достижением" и заявил, что страна сможет войти в ЕС к 2030 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.

"Еще вчера такое казалось невозможным", - подчеркнул Рама, отметив, что переговоры по вступлению завершатся в 2027 году, а через три года Албания станет полноправным членом союза.

Комиссар по расширению ЕС Марта Кос поддержала слова премьера, подчеркнув, что успех Албании — результат проведения важных реформ. В конце недели в Тиране прошёл саммит ЕС—Балканы, посвящённый реализации Плана роста, предусматривающего выделение региону €6 млрд для ускорения евроинтеграции.