Албания вошла в историю, представив первого в мире виртуального министра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Politico. Её зовут Диэлла, и она создана искусственным интеллектом. Премьер-министр Эди Рама объявил, что Диэлла будет отвечать за сферу государственных закупок.

Это не научная фантастика, а её обязанность, — заявил Рама на съезде Социалистической партии в Тиране.

По словам премьера, решения по тендерам теперь будут приниматься не в министерствах, а в "руках Диэллы" — ответственной за госзакупки. Он подчеркнул, что Албания станет страной, где тендеры будут "100% неподкупными и абсолютно прозрачными". Диэлла уже знакома жителям: она управляет платформой e-Albania, через которую граждане получают госуслуги онлайн. У неё есть аватар — молодая женщина в национальном костюме.

ИИ-министр сможет оценивать тендеры, приглашать специалистов со всего мира и помогать разрушать "косность и предвзятость" бюрократии. Албания давно сталкивается с проблемой коррупции в госуправлении, и именно эта сфера станет первым полем работы виртуального чиновника. Ранее Рама лишь предполагал, что у страны однажды может появиться цифровой министр или даже премьер-министр на базе ИИ. Но мало кто ожидал, что этот день придёт так скоро.