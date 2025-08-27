Александр Бублик обыграл чемпиона US Open-2014
Казахстанец вышел во второй круг турнира.
Сегодня, 06:14
101Фото: пресс-служба ФТК
Казахстанский теннисист Александр Бублик (№24 ATP) уверенно стартовал на US Open–2025, победив чемпиона турнира 2014 года хорвата Марина Чилича (№62 ATP) со счётом 6:4, 6:1, 6:4, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.
Во втором круге Бублику предстоит встреча с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом.
