Казахстанский теннисист Александр Бублик (№24 ATP) уверенно стартовал на US Open–2025, победив чемпиона турнира 2014 года хорвата Марина Чилича (№62 ATP) со счётом 6:4, 6:1, 6:4, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Бублику предстоит встреча с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом.