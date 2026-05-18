Александр Бублик опустился в чемпионской гонке ATP

В новой версии рейтинга казахстанский теннисист занимает 20-е место. Его обошёл представитель США Фрэнсис Тиафо, который теперь располагается выше, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

На счету Бублика - 1020 очков, тогда как у Тиафо - 1055.

Лидером чемпионской гонки остаётся итальянец Янник Синнер с 5900 очками. В тройку также входят испанец Карлос Алькарас (3650) и немец Александр Зверев (3040).

Ранее Бублик выступил на турнире серии ATP 1000 в Рим, где завершил выступление на стадии 1/16 финала.

Следующим стартом для казахстанского теннисиста станет турнир в Женева.

Этот турнир станет для Александра Бублика третьим в карьере. Ранее он дважды участвовал в этих соревнованиях, но оба раза выбывал уже в первом круге. В этом сезоне у казахстанца есть шанс улучшить результат накануне Roland Garros.