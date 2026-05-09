  • Александр Бублик уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

В третьем круге Бублик сыграет против американского теннисиста Лёрнер Тьен.

Фото: Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на турнире серии ATP Masters 1000 в Риме, передает BAQ.KZ.

Во втором круге он уверенно обыграл представителя Аргентины Себастьян Баэс. Встреча продлилась менее часа — всего 59 минут. Бублик полностью контролировал игру и позволил сопернику взять лишь три гейма. Итоговый счёт — 6:1, 6:2.

Благодаря стабильной подаче и высокому темпу казахстанец без проблем оформил выход в следующий раунд турнира.

В третьем круге Бублик сыграет против американского теннисиста Лёрнер Тьен, который занимает 21-е место в рейтинге ATP.
 

