Александр Бублик уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Сегодня 2026, 18:12
132Фото: Getty Images
Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на турнире серии ATP Masters 1000 в Риме, передает BAQ.KZ.
Во втором круге он уверенно обыграл представителя Аргентины Себастьян Баэс. Встреча продлилась менее часа — всего 59 минут. Бублик полностью контролировал игру и позволил сопернику взять лишь три гейма. Итоговый счёт — 6:1, 6:2.
Благодаря стабильной подаче и высокому темпу казахстанец без проблем оформил выход в следующий раунд турнира.
В третьем круге Бублик сыграет против американского теннисиста Лёрнер Тьен, который занимает 21-е место в рейтинге ATP.