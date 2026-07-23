Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира Generali Open в Австрии
В матче второго круга Бублик в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Диаса Акосту со счетом 6:3, 7:5.
23 Июля 2026, 03:49
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23 Июля 2026, 03:4923 Июля 2026, 03:49
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира Generali Open, который проходит в Австрии.
Встреча за выход в полуфинал состоится в четверг, 23 июля. Соперником 11-й ракетки мира станет победитель матча между словацким теннисистом Алексом Молчаном и представителем Германии Даниэлем Альтмайером.
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