Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира Generali Open в Австрии

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира Generali Open, который проходит в Австрии.

Встреча за выход в полуфинал состоится в четверг, 23 июля. Соперником 11-й ракетки мира станет победитель матча между словацким теннисистом Алексом Молчаном и представителем Германии Даниэлем Альтмайером.