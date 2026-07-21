В Семее построят школу BINOM на 1400 мест

В Семее одобрили реализацию проекта по строительству и эксплуатации новой школы BINOM на 1400 мест. Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной XXXVIII сессии маслихата области Абай, передает BAQ.KZ.

Учебное заведение планируется построить в микрорайоне Карагайлы в рамках механизма государственно-частного партнерства. Депутаты поддержали принятие государственных обязательств по реализации проекта на 2026–2032 годы.

Кроме того, на сессии были внесены изменения в областной бюджет на 2026–2028 годы, необходимые для реализации ряда региональных проектов.

Также депутаты утвердили в новой редакции положение государственного учреждения «Ревизионная комиссия по области Абай».

В начале заседания было объявлено о досрочном прекращении депутатских полномочий Съезбека Ахметова, Ерлана Батырбекова и Эльзиры Солтабаевой в связи с их выдвижением кандидатами в депутаты Курултая по партийному списку партии «Әділет». Председатель областного маслихата Шалкар Байбеков поблагодарил коллег за работу и вручил им благодарственные письма.