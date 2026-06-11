Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Следующим соперником Бублика станет французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар.
Сегодня 2026, 02:34
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Сегодня 2026, 02:34Сегодня 2026, 02:34
88Фото: Getty Images
Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает успешное выступление на турнире Stuttgart Open в Германии. Спортсмен вышел в четвертьфинал соревнований, одержав победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.
Как сообщили в Федерации тенниса, матч получился напряженным и продлился три сета. По итогам встречи Бублик оказался сильнее соперника со счетом 6:7, 6:3, 6:2.
Благодаря этой победе первая ракетка Казахстана обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.
Следующим соперником Бублика станет французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар. Их матч запланирован на 12 июня.
Турнир в Штутгарте является одним из этапов подготовки теннисистов к травяному сезону и предстоящему Уимблдону.
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