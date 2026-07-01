Александр Бублик с победы стартовал на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно прошел во второй круг Уимблдона, победив австралийца Танаси Коккинакиса. Матч получился очень долгим и напряженным — соперники сыграли все пять возможных сетов, а сама встреча длилась больше трех с половиной часов.

Итоговый счет поединка — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:4 в пользу казахстанца. За 3 часа 39 минут на корте Бублик успел сделать 28 подач навылет, допустил всего четыре двойные ошибки и выиграл три гейма на чужой подаче. Во втором круге турнира Александр Бублик сыграет с французом Кирианом Жаке, который занимает 139-е место в мировом рейтинге.