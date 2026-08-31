Александр Бублик с победы стартовал на US Open
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Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на Открытом чемпионате США, обыграв в первом круге американца Джеффри Джона Вульфа, передает BAQ.KZ.
Бублик, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, одержал победу в четырех сетах – 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
После матча казахстанец коротко отреагировал на результат в своем Telegram-канале.
«Фух», – написал Бублик.
Во втором раунде US Open Александр Бублик встретится с победителем матча между аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, занимающим 42-е место в мировом рейтинге, и французом Адрианом Маннарино, который находится на 67-й позиции.
Победитель US Open в мужском одиночном разряде получит 5,5 млн долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.
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