Александр Бублик с победы стартовал на US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на Открытом чемпионате США, обыграв в первом круге американца Джеффри Джона Вульфа, передает BAQ.KZ.

Бублик, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, одержал победу в четырех сетах – 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

После матча казахстанец коротко отреагировал на результат в своем Telegram-канале.

«Фух», – написал Бублик.

Во втором раунде US Open Александр Бублик встретится с победителем матча между аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте, занимающим 42-е место в мировом рейтинге, и французом Адрианом Маннарино, который находится на 67-й позиции.

Победитель US Open в мужском одиночном разряде получит 5,5 млн долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.