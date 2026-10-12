Александр Бублик сыграет со второй ракеткой мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Казахстанский теннисист встретится с немцем Александром Зверевым 14 октября. Оба спортсмена выиграли по два матча на турнире.
12 Октября 2026, 03:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 Октября 2026, 03:3012 Октября 2026, 03:30
141Фото: Getty Images
Казахстанец Александр Бублик вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае, где его следующим соперником станет немец Александр Зверев, занимающий второе место в мировом рейтинге. Матч запланирован на 14 октября.
На пути к следующему раунду Бублик обыграл чеха Томаша Махача и американца Брэндона Накашиму.
Зверев, в свою очередь, прошёл китайского теннисиста Ву Ибина и француза Кантена Алиса.
Немец считается одним из главных претендентов на титул. Предстоящая встреча станет для Бублика серьёзным испытанием в борьбе за выход в четвертьфинал турнира.
Самое читаемое
- Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США
- Аким Алматы поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова с 75-летним юбилеем
- От современных автозаправок до молочных ферм: о развитии Павлодарской области
- Казахстан и Азербайджан усиливают связанность Центральной Азии и Южного Кавказа
- Новый мост, модернизация аэропорта и благоустройство: как меняется Павлодарская область