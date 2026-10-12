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  • Александр Бублик сыграет со второй ракеткой мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Александр Бублик сыграет со второй ракеткой мира в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Казахстанский теннисист встретится с немцем Александром Зверевым 14 октября. Оба спортсмена выиграли по два матча на турнире.

12 Октября 2026, 03:30
АВТОР
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Getty Images 12 Октября 2026, 03:30
12 Октября 2026, 03:30
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Фото: Getty Images

Казахстанец Александр Бублик вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае, где его следующим соперником станет немец Александр Зверев, занимающий второе место в мировом рейтинге. Матч запланирован на 14 октября.

На пути к следующему раунду Бублик обыграл чеха Томаша Махача и американца Брэндона Накашиму.

Зверев, в свою очередь, прошёл китайского теннисиста Ву Ибина и француза Кантена Алиса.

Немец считается одним из главных претендентов на титул. Предстоящая встреча станет для Бублика серьёзным испытанием в борьбе за выход в четвертьфинал турнира.

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