19-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем престижного турнира категории ATP250 в Ханчжоу (Китай), передает BAQ.KZ.

В напряжённом финальном матче он одержал победу над французом Валентеном Руае, занимающим 88-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Этот титул стал для 28-летнего Бублика уже восьмым в карьере и четвёртым в сезоне 2025 года. Благодаря успешному выступлению Александр поднимется в мировом рейтинге на 16-ю позицию — новый личный рекорд спортсмена.