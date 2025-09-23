Александр Бублик триумфально выиграл турнир ATP в Китае
Спортсмен обновил личный рекорд в рейтинге.
Вчера, 18:51
Фото: ktf.kz
19-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем престижного турнира категории ATP250 в Ханчжоу (Китай), передает BAQ.KZ.
В напряжённом финальном матче он одержал победу над французом Валентеном Руае, занимающим 88-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Этот титул стал для 28-летнего Бублика уже восьмым в карьере и четвёртым в сезоне 2025 года. Благодаря успешному выступлению Александр поднимется в мировом рейтинге на 16-ю позицию — новый личный рекорд спортсмена.
