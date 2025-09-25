Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге ATP
Казахстанский теннисист поднялся на 16-ю строчку.
Сегодня, 21:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
149Фото: НОК
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мировой рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик достиг наивысшего результата в карьере, поднявшись на 16-е место. Ранее спортсмен не поднимался выше 17-й позиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Прорыв стал возможен после победы Бублика на турнире серии ATP в китайском Ханчжоу.
Лидером рейтинга остаётся испанец Карлос Алькарас. На втором месте расположился Янник Синнер из Италии, а третью строчку занимает Александр Зверев из Германии.
Самое читаемое
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Детей больше не будут выгонять из садиков посреди учебного года
- Смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области
- Финансирование вузов будут определять по качеству, а не по числу студентов — Аймагамбетов