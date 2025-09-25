Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мировой рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик достиг наивысшего результата в карьере, поднявшись на 16-е место. Ранее спортсмен не поднимался выше 17-й позиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Прорыв стал возможен после победы Бублика на турнире серии ATP в китайском Ханчжоу.

Лидером рейтинга остаётся испанец Карлос Алькарас. На втором месте расположился Янник Синнер из Италии, а третью строчку занимает Александр Зверев из Германии.