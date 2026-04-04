Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, провёл очередной матч на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит в городе Ним во Франции, передает BAQ.KZ.

Соперником казахстанца стал норвежский теннисист Каспер Рууд. Встреча завершилась победой представителя Норвегии — Бублик уступил со счётом 0:3.

Матч закончился с результатом 14:15, 8:18 и 4:20 в пользу Рууда.

Таким образом, после успешного камбэка в предыдущем поединке казахстанский теннисист не смог продолжить победную серию на турнире.