Александр Бублик уступил Касперу Рууду на выставочном турнире во Франции
4 Апреля 2026, 23:34
Фото: Getty Images
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, провёл очередной матч на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит в городе Ним во Франции, передает BAQ.KZ.
Соперником казахстанца стал норвежский теннисист Каспер Рууд. Встреча завершилась победой представителя Норвегии — Бублик уступил со счётом 0:3.
Матч закончился с результатом 14:15, 8:18 и 4:20 в пользу Рууда.
Таким образом, после успешного камбэка в предыдущем поединке казахстанский теннисист не смог продолжить победную серию на турнире.
在 Instagram 查看这篇帖子
