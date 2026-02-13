Александр Бублик впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Роттердаме
Сегодня 2026, 10:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:54Сегодня 2026, 10:54
66Фото: Федерация тенниса Казахстана
Одержав победу во втором круге турнира категории ATP 500 в Роттердаме, Александр впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал этого престижного соревнования в Нидерландах, передает BAQ.KZ.
– На старте турнира Бублик в драматичном матче выбил из сетки неудобного для себя оппонента — поляка Хуберта Хуркача. Следом, во втором раунде, казахстанец в двух сетах переиграл опытного представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6, 4:6, 6:3, – сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Выход в 1/4 финала «пятисотника» подтверждает отличную игровую форму Александра и его стабильность в матчах с крепкими игроками тура. За путевку в полуфинал Бублик поспорит с испанцем Хауме Мунаром.
Самое читаемое