Одержав победу во втором круге турнира категории ATP 500 в Роттердаме, Александр впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал этого престижного соревнования в Нидерландах, передает BAQ.KZ.

– На старте турнира Бублик в драматичном матче выбил из сетки неудобного для себя оппонента — поляка Хуберта Хуркача. Следом, во втором раунде, казахстанец в двух сетах переиграл опытного представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6, 4:6, 6:3, – сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Выход в 1/4 финала «пятисотника» подтверждает отличную игровую форму Александра и его стабильность в матчах с крепкими игроками тура. За путевку в полуфинал Бублик поспорит с испанцем Хауме Мунаром.