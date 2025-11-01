Казахстанец Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал престижного турнира серии ATP Masters 1000 в Париже, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В напряжённом четвертьфинальном матче 16-я ракетка мира обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего шестое место в мировом рейтинге, со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Встреча длилась 2 часа 25 минут. Бублик отметился 16 эйсами, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

В полуфинале Александр сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады, который занимает 10-е место в рейтинге ATP.

По итогам турнира Бублик сохраняет шансы попасть на Итоговый чемпионат ATP в Турине - он идёт 12-м в live-чемпионской гонке, конкурируя за путёвку с Лоренцо Музетти, Феликсом Оже-Альяссимом и Даниилом Медведевым.