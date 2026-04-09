Александр Бублик вышел в четвертьфинал Monte-Carlo Masters-2026, передает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана уверенно обыграл чеха Иржи Легечку - 6:2, 7:5.

Матч длился всего 1 час 15 минут: Бублик взял первый сет за 25 минут, а во втором дожал соперника на его подаче при счёте 6:5.

Теперь Бублик может встретиться с первым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом, который защищает титул в Монте‑Карло.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет €6,31 млн.