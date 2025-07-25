Казахстанский теннисист Александр Бублик (№30 в рейтинге ATP) уверенно пробился в финал грунтового турнира серии ATP 250, который проходит в австрийском Кицбюэле, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В полуфинале лидер сборной Казахстана обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (103-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Бублик подал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из девяти брейк-пойнтов.

В решающем матче казахстанец сразится с французом Артуром Казо (ATP №100).

Это уже второй подряд выход Бублика в финал турнира ATP 250 на грунте. С момента Открытого чемпионата Франции он показывает стабильную форму на этом покрытии — 11 побед при одном поражении. Единственное фиаско — четвертьфинал Roland Garros, где он уступил будущему финалисту, итальянцу Яннику Синнеру.