Александр Бублик вышел в полуфинал Роттердама
Сегодня 2026, 14:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:09Сегодня 2026, 14:09
34Фото: Getty Images
Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал престижного турнира серии ATP 500 в Роттердаме, выиграв напряженный матч у испанца Хауме Муньяр, передает BAQ.KZ.
Четвертьфинальная встреча получилась упорной и продолжительной. Бублик уверенно взял первый сет, однако во втором уступил на тай-брейке. В решающей партии соперники вновь довели дело до тай-брейка, где казахстанец сыграл агрессивнее и хладнокровнее в ключевые моменты.
Матч завершился победой Бублика со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
В полуфинале турнира в Роттердаме первая ракетка Казахстана встретится с канадцем Феликс Оже-Альяссим.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр
- В Алматы задержан бывший священнослужитель по делу о наркопритоне