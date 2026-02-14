Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал престижного турнира серии ATP 500 в Роттердаме, выиграв напряженный матч у испанца Хауме Муньяр, передает BAQ.KZ.

Четвертьфинальная встреча получилась упорной и продолжительной. Бублик уверенно взял первый сет, однако во втором уступил на тай-брейке. В решающей партии соперники вновь довели дело до тай-брейка, где казахстанец сыграл агрессивнее и хладнокровнее в ключевые моменты.

Матч завершился победой Бублика со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

В полуфинале турнира в Роттердаме первая ракетка Казахстана встретится с канадцем Феликс Оже-Альяссим.