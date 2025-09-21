Казахстанский теннисист и 19-я ракетка мира Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP-250 в китайском Ханчжоу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.

В четвертьфинале он уверенно обыграл чеха Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался всего 53 минуты. Бублик шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. Его соперник не сделал ни одного эйса и не использовал единственный шанс на брейк.

В полуфинале Бублику предстоит встреча с китайцем У Ибином, который ранее сенсационно выбил из турнира Даниила Медведева.