Александр Бублик вышел в полуфинал турнира Generali Open в Австрии
Казахстанец выиграл матч в двух сетах.
24 Июля 2026, 07:11
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24 Июля 2026, 07:1124 Июля 2026, 07:11
152Фото: ФТК
Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал турнира Generali Open, который проходит в Австрии. В четвертьфинальном матче спортсмен уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана.
Как сообщили в Федерации тенниса страны, встреча завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:2. Казахстанский теннисист не позволил сопернику навязать борьбу и оформил выход в полуфинал турнира.
Матч следующего этапа соревнований состоится в пятницу, 24 июля. Соперником Бублика станет аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри.
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