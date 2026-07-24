Александр Бублик вышел в полуфинал турнира Generali Open в Австрии

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал турнира Generali Open, который проходит в Австрии. В четвертьфинальном матче спортсмен уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана.

Как сообщили в Федерации тенниса страны, встреча завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:2. Казахстанский теннисист не позволил сопернику навязать борьбу и оформил выход в полуфинал турнира.

Матч следующего этапа соревнований состоится в пятницу, 24 июля. Соперником Бублика станет аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри.