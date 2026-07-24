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Александр Бублик вышел в полуфинал турнира Generali Open в Австрии

Казахстанец выиграл матч в двух сетах.

24 Июля 2026, 07:11
АВТОР
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ФТК 24 Июля 2026, 07:11
24 Июля 2026, 07:11
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Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал турнира Generali Open, который проходит в Австрии. В четвертьфинальном матче спортсмен уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана.

Как сообщили в Федерации тенниса страны, встреча завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 6:2. Казахстанский теннисист не позволил сопернику навязать борьбу и оформил выход в полуфинал турнира.

Матч следующего этапа соревнований состоится в пятницу, 24 июля. Соперником Бублика станет аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри.

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