Завод по производству «зелёного» водорода и аммиака построят в ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с директором южнокорейской компании «YPP Corporation» Ким Чон Хваном. Они обсудили проект строительства в регионе электростанций на основе возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, а также заводов по производству и переработке водорода и аммиака.

По проекту планируется ввод объектов возобновляемой энергетики, общей мощностью 1,3 ГВт. А для обеспечения стабильности вырабатываемой электроэнергии ожидается строительство системы накопления энергии (BESS), емкостью 320 МВт·ч.

Сейчас международные консалтинговые и инжиниринговые компании проводят подготовительные работы по разработке технико-экономического обоснования проекта и определению масштабов будущего производства.

Планируется, что произведенный в Восточном Казахстане «зеленый» аммиак будет доставляться по железной дороге в морские порты Китая и России, а затем морским транспортом экспортироваться потребителям в Южной Корее и других странах Азии.

«Развитие возобновляемых источников энергии - один из наших ключевых приоритетов. Природный потенциал Восточного Казахстана создает благоприятные условия для развития ветровой и гидроэнергетики. Реализация таких крупных инвестиционных проектов позволит укрепить промышленный потенциал региона, создать новые рабочие места и внедрить современные технологии», - отметил Нурымбет Сактаганов.

В случае реализации проекта объём прямых иностранных инвестиций составит около трёх млрд. долларов. Это должно укрепить международные позиции Казахстана, как надежного экспортера «зеленого» водорода в страны Азии.

На этапе подготовки и строительства планируется создать до восьми тысяч рабочих мест, а после ввода объекта в эксплуатацию и на этапе его технического обслуживания - обеспечить одну тысячу постоянных рабочих мест.