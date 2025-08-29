Казахстанский теннисист Александр Бублик (№24 ATP) уверенно прошёл во второй раунд Открытого чемпионата США, обыграв австралийца Тристана Скулкейта (№96 ATP) со счётом 6:3, 6:3, 6:3, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Матч продолжался всего 1 час 45 минут.

Бублик не отдал сопернику ни одного сета и повторил свой лучший результат в Нью-Йорке — в третий круг он выходил также в 2019 году. Кроме того, он уже защитил рейтинговые очки за прошлогоднее выступление на US Open.

В следующем раунде Александр встретится с победителем пары Нуно Боржеш (Португалия) — Томми Пол (США).