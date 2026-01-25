  • 26 Января, 00:05

Александр Бублик завершил выступление на Australian Open после поражения де Минору

Для спортсмена поражение стало финальной точкой.

Вчера, 23:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Getty Images Вчера, 23:10
Вчера, 23:10
138
Фото: Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы на Australian Open-2026, уступив в матче 1/8 финала представителю Австралии Алексу де Минору, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась в трёх сетах — 4:6, 1:6, 1:6. Австралиец, занимающий шестую строчку мирового рейтинга, уверенно прошёл в четвертьфинал турнира, повторив одно из лучших достижений в своей карьере на Открытом чемпионате Австралии.

Для Бублика поражение стало финальной точкой в текущем розыгрыше турнира. Ранее он одержал победы над Дженсоном Бруксби (США), Мартоном Фучовичем (Венгрия) и Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).

Отметим, что выход в четвёртый круг стал лучшим результатом Александра Бублика в одиночном разряде Australian Open.

Самое читаемое

Наверх