Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы на Australian Open-2026, уступив в матче 1/8 финала представителю Австралии Алексу де Минору, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась в трёх сетах — 4:6, 1:6, 1:6. Австралиец, занимающий шестую строчку мирового рейтинга, уверенно прошёл в четвертьфинал турнира, повторив одно из лучших достижений в своей карьере на Открытом чемпионате Австралии.

Для Бублика поражение стало финальной точкой в текущем розыгрыше турнира. Ранее он одержал победы над Дженсоном Бруксби (США), Мартоном Фучовичем (Венгрия) и Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).

Отметим, что выход в четвёртый круг стал лучшим результатом Александра Бублика в одиночном разряде Australian Open.