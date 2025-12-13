Первая ракетка Казахстана Александр Булик подтвердил участие в первом турнире нового сезона – Hong Kong Tennis Open, который пройдет с 5 по 11 января 2026 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Среди участников турнира также значатся топовые игроки мирового рейтинга: итальянец Лоренцо Музетти (8-е место ATP) и россияне Андрей Рублев (16-е место) и Карен Хачанов (18-е место).

В сезоне-2025 Булик выиграл турниры в Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде и Галле, укрепив свои позиции в мировом рейтинге и подтвердив высокий уровень игры. Турнир в Гонконге станет первой возможностью для казахстанского теннисиста вновь показать стабильную и уверенную игру в начале нового сезона.