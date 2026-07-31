Казахстанский стрелок Александр Пасхалиди стал победителем Кубка мира по пара пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, передает BAQ.KZ.

Турнир прошел в сербском городе Нови-Сад.

В индивидуальных соревнованиях Пасхалиди набрал 236,2 очка в дисциплине R1, стрельба с дистанции 10 метров, и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Вторую награду он добавил в свой актив в командном миксте. Вместе с Айсулу Мукашбековой в дисциплине Р6, пневматический пистолет, спортсмены показали результат 398,3 очка и завоевали бронзу.

CSP parasport

Серебро сборной принесла мужская команда в дисциплине R1, пневматическая винтовка с 10 метров. Еркин Габбасов, Ардак Отарбаев и Арсен Муратов набрали в сумме 1847,5 очка.

CSP parasport

Женская тройка в дисциплине R2 остановилась на третьей позиции. Айгерим Тулегенова, Анна Довгелевич и Улболсын Кусаинова завершили выступление с результатом 1820,7 очка.

CSP parasport

Всего в копилке команды одно золото, одно серебро и две бронзы.

Напомним, Кубок мира по пара пулевой стрельбе проходил с 24 по 29 июля. За награды боролись около 300 спортсменов из 51 страны. Честь Казахстана защищали 17 стрелков, они выступили в 61 дисциплине.