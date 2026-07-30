Водителя арестовали после опасной езды по берегу озера Балхаш

В Алматинской области суд арестовал на 10 суток водителя, который ездил на автомобиле по берегу и прямо по воде озера Балхаш, где в это время отдыхали люди.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 40-летний житель Тараза Нурлан Исаев, управлявший автомобилем Mercedes-Benz.

По данным ведомства, мужчина передвигался по береговой линии и заезжал в воду в месте массового отдыха, где находились отдыхающие, в том числе дети. В МВД подчеркнули, что такими действиями водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью людей.

По решению суда нарушителю назначено 10 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

В МВД напомнили, что места массового отдыха не предназначены для опасного вождения.

«Любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью людей, будут жестко пресекаться, а виновные – нести ответственность в соответствии с законом», – подчеркнули в ведомстве.

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