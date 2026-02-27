Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил темпы роста экономики Казахстана и многовекторную внешнюю политику страны в ходе визита в Астану. Он отметил исключительное будущее Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, передает BAQ.KZ.

У Казахстана исключительное будущее, и мы в Сербии можем многому научиться у вас. Наша дружба искренняя, она является основой для развития отношений в различных областях, включая экономику, сельское хозяйство, информационные технологии, искусственный интеллект и робототехнику, образование, – заявил Александр Вучич.

Особое внимание сербский лидер уделил международному турниру UAE SWAT Challenge-2026, где участвовали казахстанские и сербские команды. Вучич подчеркнул высокий уровень подготовки казахстанских спецназовцев и выразил желание, чтобы они обучали сербских бойцов.

Казахстан, безусловно, лучший в мире. Ваши ребята показали самый высокий уровень, и я хотел бы, чтобы они делились опытом с нашими бойцами, – отметил Президент Сербии.

В ходе встречи также обсуждались перспективы сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и безопасности, а также дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей между странами.