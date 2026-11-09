Александра Ле вышла в финал чемпионата мира по пулевой стрельбе
9 Ноября 2026, 14:38
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9 Ноября 2026, 14:389 Ноября 2026, 14:38
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Представительница сборной Казахстана Александра Ле успешно преодолела квалификационный этап чемпионата мира по пулевой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар).
В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений казахстанская спортсменка набрала 590 очков. Этот результат позволил ей занять шестое место и войти в число восьми лучших участниц, отобравшихся в финал.
Лучший результат квалификации показала представительница Великобритании Сеонайд Макинтош, набравшая 597 очков. Второй стала норвежка Жанетт Хегг Дуэстад (594 очка), третье место заняла сербская спортсменка Александра Стоядинович (593 очка).
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