  • Главная
  • Новости
  • Александра Ле вышла в финал чемпионата мира по пулевой стрельбе

Александра Ле вышла в финал чемпионата мира по пулевой стрельбе

9 Ноября 2026, 14:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
9 Ноября 2026, 14:38
9 Ноября 2026, 14:38
79

Представительница сборной Казахстана Александра Ле успешно преодолела квалификационный этап чемпионата мира по пулевой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар).

В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений казахстанская спортсменка набрала 590 очков. Этот результат позволил ей занять шестое место и войти в число восьми лучших участниц, отобравшихся в финал.

Лучший результат квалификации показала представительница Великобритании Сеонайд Макинтош, набравшая 597 очков. Второй стала норвежка Жанетт Хегг Дуэстад (594 очка), третье место заняла сербская спортсменка Александра Стоядинович (593 очка).

Самое читаемое

Наверх