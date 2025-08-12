Алгебра и геометрия могут исчезнуть из школьного расписания
Алгебра и геометрия могут перестать быть отдельными предметами в школьной программе, передает BAQ.KZ.
Министерство просвещения рассматривает предложение объединить их в единую дисциплину — "Математика", а химию, физику и биологию — в предмет "Естествознание". Как пояснил глава ведомства Гани Бейсембаев, изменения планируют сначала опробовать в пилотном режиме, а затем, при положительных результатах, внедрить в школах по всей стране.
"От коллег мы получили много вопросов по алгебре и геометрии. Позже появилось предложение объединить эти предметы. Похожая практика существует во многих странах, поэтому, по рекомендации экспертов, мы хотим протестировать её в пилотных школах. Если результат окажется неудовлетворительным, вернёмся к прежней системе", — отметил Бейсембаев на брифинге в Правительстве.
Пилотный проект планируется запустить в отобранных школах 20 регионов. Список этих учебных заведений опубликуют после утверждения.
"Учителя без работы не останутся. Все нюансы будут тщательно проработаны и обязательно обсуждены перед тем, как изменения вступят в силу", — подчеркнул министр.
