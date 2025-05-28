Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал исключение нескольких известных футболистов из окончательного списка национальной команды. По словам специалиста, причины варьируются от личных обстоятельств до недостатка игровой практики и тактических решений, передает BAQ.KZ, со ссылкой на пресс-службу ФФК.

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Один из лидеров сборной не попал в финальный состав, но приедет поддержать команду.

"Он будет рядом. Важно, чтобы атмосфера внутри коллектива оставалась крепкой, а ребята чувствовали: “Баха с нами”. Это придаёт дух", — сказал Алиев.

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Форвард сам попросил не вызывать его на ближайшие матчи.

"Он обратился с личной просьбой — на фоне сложной семейной ситуации. Мы проявили понимание. Сейчас ему важно быть дома, с близкими".

Улар Жаксыбаев уступил место в составе из-за позиции и травмы

Выбор тренерского штаба пал на другого игрока.

"У Жаксыбаева была травма, а его клубная позиция — опорная зона. Мы решили вызвать Асранкулова, который в последних матчах играл латераля на левом фланге", — пояснил тренер.

Дамир Марат остался в расширенном списке, но в основе сыграет Кенжебек.

Приоритет отдан футболисту с международным опытом.

"У Кенжебека хоть и немного игрового времени, но он регулярно тренируется и уже играл на высоком уровне. Марат остаётся в резерве, при необходимости мы его вызовем".

Қараман проиграл конкуренцию опытному Куату.

Ставка сделана на стабильность в опорной зоне.

"На этой позиции нельзя рисковать. Мы выбрали Куата — он обладает необходимым опытом и пониманием игры в центре поля", — отметил Алиев.

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Молодой игрок получил шанс показать себя.

"Это сигнал для всех молодых: мы вас видим. Он в расширенном списке, и такие футболисты будут находиться под наблюдением тренерского штаба".

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Полузащитник не готов к полноценной игре.

"Он сам осознаёт: без игровой ритмики и регулярных 90 минут даже с Лихтенштейном будет непросто. Мы поговорили и приняли обоюдное решение".

Әлібек Әбікен проиграл конкуренцию в центре поля

Выбор сделан в пользу более опытных игроков.

"На позиции опорника у нас есть Тагыберген, Куат и Жагоров. Мы выбрали тех, у кого больше международной практики. Но Әбікен по-прежнему в расширенном списке и под наблюдением".

В окончательный список вошли 27 футболистов. Учебно-тренировочный сбор стартует 31 мая в Астане.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий ("Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Бекхан Шайзада ("Ордабасы");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – "Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков ("Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Даурен Жумат ("Окжетпес"), Исламбек Куат ("Женис"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Муроджон Халматов ("Ордабасы");

Нападающие: Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес").

Напомним, 5 июня сборная Казахстана проведёт товарищеский матч против Беларуси в Минске, а уже 9 июня сыграет домашний поединок с Северной Македонией на "Астана-Арене" в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026.