Али Алиев объяснил, почему Зайнутдинов, Айымбетов и другие не попали в состав сборной
В окончательный список вошли 27 футболистов.
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Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал исключение нескольких известных футболистов из окончательного списка национальной команды. По словам специалиста, причины варьируются от личных обстоятельств до недостатка игровой практики и тактических решений, передает BAQ.KZ, со ссылкой на пресс-службу ФФК.
Бахтиер Зайнутдинов останется рядом с командой, несмотря на отсутствие в заявке
Один из лидеров сборной не попал в финальный состав, но приедет поддержать команду.
"Он будет рядом. Важно, чтобы атмосфера внутри коллектива оставалась крепкой, а ребята чувствовали: “Баха с нами”. Это придаёт дух", — сказал Алиев.
Аймбет Айымбетов пропустит сборы из-за семейных обстоятельств
Форвард сам попросил не вызывать его на ближайшие матчи.
"Он обратился с личной просьбой — на фоне сложной семейной ситуации. Мы проявили понимание. Сейчас ему важно быть дома, с близкими".
Улар Жаксыбаев уступил место в составе из-за позиции и травмы
Выбор тренерского штаба пал на другого игрока.
"У Жаксыбаева была травма, а его клубная позиция — опорная зона. Мы решили вызвать Асранкулова, который в последних матчах играл латераля на левом фланге", — пояснил тренер.
Дамир Марат остался в расширенном списке, но в основе сыграет Кенжебек.
Приоритет отдан футболисту с международным опытом.
"У Кенжебека хоть и немного игрового времени, но он регулярно тренируется и уже играл на высоком уровне. Марат остаётся в резерве, при необходимости мы его вызовем".
Қараман проиграл конкуренцию опытному Куату.
Ставка сделана на стабильность в опорной зоне.
"На этой позиции нельзя рисковать. Мы выбрали Куата — он обладает необходимым опытом и пониманием игры в центре поля", — отметил Алиев.
Султаниязов включён в расширенный список как аванс на будущее
Молодой игрок получил шанс показать себя.
"Это сигнал для всех молодых: мы вас видим. Он в расширенном списке, и такие футболисты будут находиться под наблюдением тренерского штаба".
Рамазан Оразов временно вне состава из-за отсутствия практики
Полузащитник не готов к полноценной игре.
"Он сам осознаёт: без игровой ритмики и регулярных 90 минут даже с Лихтенштейном будет непросто. Мы поговорили и приняли обоюдное решение".
Әлібек Әбікен проиграл конкуренцию в центре поля
Выбор сделан в пользу более опытных игроков.
"На позиции опорника у нас есть Тагыберген, Куат и Жагоров. Мы выбрали тех, у кого больше международной практики. Но Әбікен по-прежнему в расширенном списке и под наблюдением".
В окончательный список вошли 27 футболистов. Учебно-тренировочный сбор стартует 31 мая в Астане.
Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий ("Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Бекхан Шайзада ("Ордабасы");
Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – "Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай");
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков ("Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Даурен Жумат ("Окжетпес"), Исламбек Куат ("Женис"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Муроджон Халматов ("Ордабасы");
Нападающие: Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес").
Напомним, 5 июня сборная Казахстана проведёт товарищеский матч против Беларуси в Минске, а уже 9 июня сыграет домашний поединок с Северной Македонией на "Астана-Арене" в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026.
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