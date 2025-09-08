Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил о своей отставке после поражения команды от Бельгии со счётом 0:6 в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Всё, что произошло… Поражение — это моя вина. Я её полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезду, — заявил Алиев на послематчевой пресс-конференции.

Под руководством Алиева Казахстан провёл пять матчей в отборе и набрал лишь три очка. Команда проиграла Бельгии (0:6), Уэльсу (1:3, 0:1) и Северной Македонии (0:1). Единственная победа была одержана над Лихтенштейном (2:0). Отставка Алиева стала ожидаемым итогом неудачного старта казахстанской сборной в квалификации ЧМ-2026.