Али Рустам назначен вице-министром культуры и информации Казахстана
Соответствующее постановление подписано Правительством РК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Постановлением Правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен вице-министром культуры и информации. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передаёт BAQ.KZ.
Али Рустам родился в 1984 году в Алматинской области. Высшее образование получил в Казахском национальном университете имени аль-Фараби и Жетысуском государственном университете имени Ильяса Жансугурова.
Свою трудовую деятельность он начал в 2006 году в сфере журналистики — корреспондентом газеты «Деловая неделя». В течение пяти лет работал в издании, пройдя путь от корреспондента до заместителя главного редактора.
В 2011 году Али Рустам перешёл на государственную службу, заняв должность директора ГККП «Жетісу жастары» — молодежного центра. В 2012 году возглавил Центр молодежной политики Алматинской области, а затем был назначен акимом Кайнарлинского сельского округа.
С 2012 по 2016 годы он руководил управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области. Позднее, в 2016–2020 годах, занимал должность руководителя управления внутренней политики региона.
В 2020–2021 годах Али Рустам работал заместителем акима Алматинской области. Затем, в 2021–2022 годах, возглавлял Ескельдинский район.
В 2022–2023 годах занимал должность заместителя акима области Жетісу. С 2024 года и до настоящего времени работал председателем Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
На новой должности Али Рустам будет курировать направления государственной информационной политики, развитие архивного дела, а также проекты в сфере культуры и медиа.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу