Постановлением Правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен вице-министром культуры и информации. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передаёт BAQ.KZ.

Али Рустам родился в 1984 году в Алматинской области. Высшее образование получил в Казахском национальном университете имени аль-Фараби и Жетысуском государственном университете имени Ильяса Жансугурова.

Свою трудовую деятельность он начал в 2006 году в сфере журналистики — корреспондентом газеты «Деловая неделя». В течение пяти лет работал в издании, пройдя путь от корреспондента до заместителя главного редактора.

В 2011 году Али Рустам перешёл на государственную службу, заняв должность директора ГККП «Жетісу жастары» — молодежного центра. В 2012 году возглавил Центр молодежной политики Алматинской области, а затем был назначен акимом Кайнарлинского сельского округа.

С 2012 по 2016 годы он руководил управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области. Позднее, в 2016–2020 годах, занимал должность руководителя управления внутренней политики региона.

В 2020–2021 годах Али Рустам работал заместителем акима Алматинской области. Затем, в 2021–2022 годах, возглавлял Ескельдинский район.

В 2022–2023 годах занимал должность заместителя акима области Жетісу. С 2024 года и до настоящего времени работал председателем Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

На новой должности Али Рустам будет курировать направления государственной информационной политики, развитие архивного дела, а также проекты в сфере культуры и медиа.