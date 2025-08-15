Азербайджан не рассматривает авиакатастрофу пассажирского самолета AZAL в Казахстане как преднамеренное нападение, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

"Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации", — сказал Алиев.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря 2024 года под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. 29 человек выжили.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.