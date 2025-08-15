В октябре может состояться государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай в социальных сетях.

Вопрос обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора между главами двух государств. Сейчас стороны уточняют конкретные даты визита и его повестку.

Напомним, в прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Азербайджан. По итогам переговоров были подписаны ключевые документы, которые вывели двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепили союзнические связи между странами.