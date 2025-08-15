Алиев может посетить Казахстан с государственным визитом в октябре
Казахстан и Азербайджан согласовывают визит Алиева.
Сегодня, 09:15
В октябре может состояться государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай в социальных сетях.
Вопрос обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора между главами двух государств. Сейчас стороны уточняют конкретные даты визита и его повестку.
Напомним, в прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Азербайджан. По итогам переговоров были подписаны ключевые документы, которые вывели двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепили союзнические связи между странами.
