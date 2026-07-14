Алиев пригрозил вывести Азербайджан из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. По его словам, причиной стало решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишить азербайджанскую делегацию права голоса. Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Алиев заявил, что Азербайджан уже два года подвергается «дискриминации» в Совете Европы, а претензии к стране назвал необоснованными.

По словам президента, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе призвал Баку не принимать такого решения и попытаться найти выход из ситуации. Алиев, в свою очередь, заявил, что азербайджанская делегация вернется к работе в ПАСЕ только после восстановления права голоса. В конце июня ПАСЕ выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Азербайджане, заявив о росте числа политических заключенных, давлении на независимые СМИ, оппозицию и гражданское общество.

Кроме того, Алиев сообщил, что отношения Азербайджана и России полностью нормализовались после кризиса, вызванного крушением самолета Azerbaijan Airlines в конце 2024 года. По его словам, сейчас контакты между Баку и Москвой продолжаются на уровне правительств, министерств иностранных дел и администраций президентов.