Смаилов озвучил системные проблемы исполнения республиканского бюджета
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На совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о системных вопросах, выявленных при исполнении республиканского бюджета в условиях нового Бюджетного кодекса.
По его словам, основные выводы и предложения представлены в отчете ВАП и рассмотрены в Парламенте.
"Исполнение республиканского бюджета в условиях нового Бюджетного кодекса выявило ряд системных вопросов, требующих внимания", – отметил Смаилов.
Он сообщил, что одним из ключевых вопросов является действующий механизм корректировки бюджетов государственных органов в пределах 15% без уточнения.
"Если считать к скорректированному бюджету, то всего за 8 корректировок можно перераспределить практически весь изначально утвержденный бюджет. На практике по отдельным программам такие перераспределения доходили до 90%", – подчеркнул он.
По его словам, это создает риски отклонения от параметров бюджета, ранее утвержденных Парламентом, поэтому требуется ограничить объем таких корректировок и усилить парламентский контроль.
Также Смаилов отметил необходимость дополнительного анализа эффективности блочного бюджетирования на уровне пилотных государственных органов.
Отдельное внимание, по его словам, уделено управлению государственным долгом.
"Несмотря на соблюдение ковенантов и стабильный кредитный рейтинг, управление госдолгом требует дальнейшего совершенствования", – заявил глава ВАП.
Он подчеркнул необходимость внедрения дополнительных показателей, учитывающих долговую нагрузку на бюджет, расходы на обслуживание долга и эффективность заимствований.
В сфере управления Национальным фондом Смаилов отметил необходимость цифровой прослеживаемости средств до конечного получателя.
"Важно, чтобы все процессы – от планирования до мониторинга результатов – были автоматизированы", – сказал он.
По его словам, оценка эффективности должна основываться не на кассовом освоении, а на конкретных результатах, таких как снижение износа, расширение мощностей и повышение качества услуг.
Смаилов также затронул вопрос возврата неиспользованных средств Национального фонда, отметив необходимость совершенствования действующего механизма.
Кроме того, он отметил инициативу по программе "Нацфонд – детям", предложив рассмотреть возможность инвестирования неиспользованных средств совершеннолетних граждан для защиты от инфляции.
"Главным критерием оценки государственных программ должно стать повышение благосостояния граждан и экономический рост", – подчеркнул он.
В завершение Алихан Смаилов сообщил, что выработано 26 рекомендаций по повышению эффективности государственных расходов, и выразил надежду, что они найдут отражение в законодательстве.