Смаилов озвучил системные проблемы исполнения республиканского бюджета

На совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил о системных вопросах, выявленных при исполнении республиканского бюджета в условиях нового Бюджетного кодекса.

По его словам, основные выводы и предложения представлены в отчете ВАП и рассмотрены в Парламенте.

"Исполнение республиканского бюджета в условиях нового Бюджетного кодекса выявило ряд системных вопросов, требующих внимания", – отметил Смаилов.

Он сообщил, что одним из ключевых вопросов является действующий механизм корректировки бюджетов государственных органов в пределах 15% без уточнения.

"Если считать к скорректированному бюджету, то всего за 8 корректировок можно перераспределить практически весь изначально утвержденный бюджет. На практике по отдельным программам такие перераспределения доходили до 90%", – подчеркнул он.

По его словам, это создает риски отклонения от параметров бюджета, ранее утвержденных Парламентом, поэтому требуется ограничить объем таких корректировок и усилить парламентский контроль.

Также Смаилов отметил необходимость дополнительного анализа эффективности блочного бюджетирования на уровне пилотных государственных органов.

Отдельное внимание, по его словам, уделено управлению государственным долгом.

"Несмотря на соблюдение ковенантов и стабильный кредитный рейтинг, управление госдолгом требует дальнейшего совершенствования", – заявил глава ВАП.

Он подчеркнул необходимость внедрения дополнительных показателей, учитывающих долговую нагрузку на бюджет, расходы на обслуживание долга и эффективность заимствований.

В сфере управления Национальным фондом Смаилов отметил необходимость цифровой прослеживаемости средств до конечного получателя.

"Важно, чтобы все процессы – от планирования до мониторинга результатов – были автоматизированы", – сказал он.

По его словам, оценка эффективности должна основываться не на кассовом освоении, а на конкретных результатах, таких как снижение износа, расширение мощностей и повышение качества услуг.

Смаилов также затронул вопрос возврата неиспользованных средств Национального фонда, отметив необходимость совершенствования действующего механизма.

Кроме того, он отметил инициативу по программе "Нацфонд – детям", предложив рассмотреть возможность инвестирования неиспользованных средств совершеннолетних граждан для защиты от инфляции.

"Главным критерием оценки государственных программ должно стать повышение благосостояния граждан и экономический рост", – подчеркнул он.

В завершение Алихан Смаилов сообщил, что выработано 26 рекомендаций по повышению эффективности государственных расходов, и выразил надежду, что они найдут отражение в законодательстве.