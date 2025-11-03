Казыбекбийский районный суд города Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки М., обвиняемой в разжигании религиозной и национальной розни по статье 174, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд региона.

Рассмотрение дела привлекло внимание общественности, так как касалось вопросов свободы слова и ответственности за публикации в социальных сетях.

Судом установлено, что летом 2025 года М. разместила в социальной сети Threads высказывания, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, носили характер, направленный на разжигание религиозной вражды и розни. Материалы дела, представленные стороной обвинения, подтвердили наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 174 УК.

Прокурор, учитывая обстоятельства дела, просил суд назначить наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года, ссылаясь на то, что подсудимая воспитывает малолетнего ребёнка. Сторона защиты не оспаривала доказательства обвинения, а сама М. полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, что суд признал смягчающими обстоятельствами.

Суд отметил, что отягчающих обстоятельств по делу не установлено, а наличие малолетнего ребёнка, признание вины и чистосердечное раскаяние позволяют применить положения статьи 55 и статьи 74 УК, предусматривающих возможность снижения наказания и отсрочку его исполнения. Согласно изменённым нормам уголовного законодательства, вступившим в силу 16 сентября 2025 года, суд обязан предоставлять отсрочку исполнения наказания женщинам, имеющим малолетних детей, сроком до пяти лет.

По итогам рассмотрения дела Казыбекбийский районный суд признал М. виновной по статье 174, часть 1 УК и назначил наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Решение суда пока не вступило в законную силу.