Мажилис ратифицировал протоколы о внесении изменений в международные конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Документы позволят исполнять судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей на территориях государств - участников соответствующих соглашений., передает BAQ.kz.

Речь идет о поправках к международным соглашениям, которые регулируют правовое сотрудничество между государствами. Один из документов касается Минской конвенции 1993 года, второй - Кишинёвской конвенции 2002 года.

Поправки предусматривают, что судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей будут включены в перечень решений, подлежащих признанию и принудительному исполнению в странах - участницах этих конвенций.

Это означает, что если один из родителей проживает за пределами Казахстана в государстве — участнике соглашений, решения казахстанских судов о выплате алиментов смогут исполняться и там.

«Поправками судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей включаются в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях государств-участников конвенций», — отмечается в документе.

Ожидается, что ратификация протоколов позволит устранить правовую неопределённость при исполнении судебных решений в межгосударственных отношениях.

«Это будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей и повысит эффективность международного сотрудничества в сфере правовой помощи», — говорится в пояснении к документам.

Кроме того, изменения направлены на дальнейшее укрепление взаимодействия государств в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.