Алина Чистякова взяла бронзу Азиатских игр в многоборье

Казахстанка Алина Чистякова завоевала бронзовую медаль в женском многоборье на XX летних Азиатских играх.

За три соревновательных дня участницам пришлось пройти семь дисциплин. В программу вошли бег на 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья и заключительный забег на 800 метров.

По сумме всех видов Чистякова набрала 5568 очков.

Золото досталось японке Юри Танака с результатом 5920 очков. Второй стала ее соотечественница Нанака Каджики, набравшая 5673 очка.

Для Казахстана эта медаль особенно заметна на фоне прошлых выступлений в многоборье. В 2006 году на Азиатских играх в Дохе победу в этой дисциплине одержала Ольга Рыпакова.

Теперь спустя два десятилетия казахстанская спортсменка снова поднялась на пьедестал Азиатских игр в женском многоборье.