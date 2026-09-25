Алина Чистякова взяла бронзу Азиатских игр в многоборье
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Казахстанка Алина Чистякова завоевала бронзовую медаль в женском многоборье на XX летних Азиатских играх.
За три соревновательных дня участницам пришлось пройти семь дисциплин. В программу вошли бег на 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжки в длину, метание копья и заключительный забег на 800 метров.
По сумме всех видов Чистякова набрала 5568 очков.
Золото досталось японке Юри Танака с результатом 5920 очков. Второй стала ее соотечественница Нанака Каджики, набравшая 5673 очка.
Для Казахстана эта медаль особенно заметна на фоне прошлых выступлений в многоборье. В 2006 году на Азиатских играх в Дохе победу в этой дисциплине одержала Ольга Рыпакова.
Теперь спустя два десятилетия казахстанская спортсменка снова поднялась на пьедестал Азиатских игр в женском многоборье.
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